Angola: Brésil - Renforcement de la Coopération

La BNDES a jusqu'à présent financé divers projets d'impact socioéconomique dans le pays, notamment la construction du barrage Hydroélectrique de Laúca, le barrage de Cambambe, le système d'approvisionnement d'eaux dans les villes de Benguela, Lobito et Catumbela, la construction de l'autoroute Luanda-Viana, la construction de l'aéroport international de Catumbela et la construction du Pôle Industriel de Capanda.

Durant son séjour, Archer Mangueira aura des rencontres officielles avec les ministres des Relations Extérieures et des Finances du Brésil, Aloysio Nunes et Henrique Meirelles, respectivement ainsi que Paulo Rebelo de Castro, président de la Banque Nationale du Développement Economique (BNDES).

