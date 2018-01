Tunisie: Sois arbitre et tais-toi!

vigueur tels qu'ils sont écrits, ils sortiraient une demi-douzaine de joueurs dans plus d'une rencontre et mettraient le même nombre de dirigeants dehors. Ils ne sont pas -- il faut les comprendre -- et ne peuvent pas être des robots pour qu'un plus un égale deux ou des logiciels qui mettent en œuvre des applications et des formules toutes prêtes.

Ce sont des hommes seuls, démunis, vulnérables dans des stades qui ressemblent la plupart à une marmite qui bout et qui peut exploser à tout moment.

Ils sont devant la dure obligation de faire preuve de sang-froid, de sagesse et de savoir accepter et encaisser certaines atteintes à leur dignité et à leur intégrité pour, qu'en fin de compte, une rencontre se termine, un score soit inscrit sur le tableau d'affichage, la feuille de match puissent être validée par les instances sportives.

Plutôt que d'appliquer les règlements par de lourdes sanctions, suspension des joueurs et dirigeants fautifs pour une longue période, l'usage fréquent du huis clos, la Ligue a trouvé refuge dans les amendes à coup de millions qui renflouent sa caisse au détriment de la morale et de l'éthique sportive.

Elle a créé ainsi ce sentiment d'impunité extravagant et ravageur que les arbitres ne sont pas prêts à assumer seuls et à leurs dépens.