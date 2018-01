Tunisie: Les banlieusards n'y arrivent plus !

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

Le départ de l'attaquant Mohamed Ali Mhadhebi et l'incapacité de recruter un attaquant pour aider Kasdaoui dans le compartiment offensif ont été fatals au rendement de l'équipe banlieusarde incapable d'exploiter les occasions qui se sont présentées et en même temps incapable de gagner.

Il faut, en effet, convenir que le club hammamlifois accuse un retard certain à l'allumage et qu'il va engager les trois prochains matches (respectivement face à l'ASDjerba, à Sidi Bouzid et au FC Jendouba) dos au mur.

Auquel cas, l'entraîneur des «Verts» risque de faire perdre au CSHL du temps et surtout de précieux points comme ce fut le cas face à l'OB (1-1), au SCBA (1-1) et à l'Avenir de Soliman (2-1).

