Sénégal: Le pays mise sur l'utilisation des TIC pour moderniser son agriculture

Moustapha Lô Diatta a fait noter que dans ce cadre, "67% des agriculteurs ont déclaré avoir reçu des informations sur le climat grâce aux TIC et parmi ceux-ci, 84% les ont effectivement utilisées en adaptant leurs activités agricoles : choix du type de cultures à faire (48% des agriculteurs), choix de la variété (35%) en fonction du cycle et de la durée de la campagne, choix sur les périodes des semis (12%)".

Des résultats toujours positifs pour la catégorie "Grande expérience dans l'information climatique" dans l'ensemble du Bassin arachidier où il a été observé selon lui "le plus haut taux de couverture céréalière et au niveau de l'échantillon (la moyenne est de 93%)".

Une option selon lui d'autant importante qu'"il y avait nécessité, avec une saison pluviale de 3 à 4 mois, de créer des innovations pouvant permettre de disposer d'informations fiables pour que les producteurs puissent savoir comment maîtriser le cycle pluvial, quand est-ce qu'il faut semer, quels types de semences ou de cultures faut-il faire, quand faut-il préparer le sol et appliquer l'engrais, etc.".

"Aujourd'hui, on parle de chaînes de valeur dans un environnement où beaucoup d'acteurs ne sont pas très organisés" et dans lequel "l'utilisation des TIC peut être une opportunité pour commencer à les organiser", a-t-il indiqué lors d'un Forum auquel il participait à Berlin (Allemagne).

Dakar — Le ministre en charge de l'Accompagnement et de la Mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lô Diatta, a relevé l'importance de la numérisation dans l'amélioration des performances agricoles, au regard notamment de l'expérience du Sénégal qui a fait de l'utilisation des techniques de l'information et de la communication (TIC) un "facteur clé dans le domaine agricole".

