Tunisie: La malédiction de «l'administrose»

D'ailleurs, il était devenu inutile de demander le pourquoi de toutes ces longues et inutiles procédures, car ceux qui sont là trouveront toujours une raison pour essayer de vous convaincre et de démontrer que leur façon de voir les choses est la plus indiquée.

Mais ce coup de pied dans la fourmilière devrait être étendu à toutes les administrations et à tous les secteurs qui touchent la vie du Tunisien.

Mais quel rapport avec le sport diriez-vous? En effet, cette maladie, «l'administrose», dont, malheureusement, a hérité l'administration tunisienne, et qui l'a littéralement paralysée, n'a pas épargné le sport. Loin de là !

Il paraît que Bertrand Marchand, l'entraîneur du Club Africain, a été obligé de demander une dérogation ou une autorisation spéciale pour pouvoir, en sa qualité d'entraîneur, s'asseoir sur le banc des remplaçants. Il lui faudra présenter ses diplômes à la Direction technique nationale pour compléter son... dossier !

Si cela avait été le cas d'un autre entraîneur, ces mesures ont été prises à l'encontre de son prédécesseur italien qui n'a jamais exercé en Tunisie et tout le monde a apprécié, nous aurions compris cette stricte application de la réglementation en vigueur.

Mais Bertrand Marchand a déjà exercé en Tunisie. Il a sans aucun doute présenté l'ensemble de ses diplômes lors de son premier passage au Club Africain, il l'a certainement refait lors de sa prise en charge de l'Etoile Sportive du Sahel et... nous nous demandons s'il a été obligé de refaire tout son dossier lorsqu'on lui a confié... l'Equipe nationale.

Ce technicien n'est donc pas un personnage inconnu et dont on doit vérifier les compétences. Le fait même de lui avoir confié l'équipe de Tunisie est un argument qui plaide largement en sa faveur. On ne saurait mettre l'élite d'un pays entre les mains d'un illustre inconnu.

Il ne doit pas être le seul technicien dans cette situation. Et comme tous les entraîneurs du pays sont installés sur des chaises musicales, il est à craindre que notre DTN ne soit obligée à passer son temps à pointer les CV de ces techniciens.

Comment justifier cette exigence à l'heure de l'informatique ? Ce n'est plus l'époque où les différentes pièces d'un dossier sont rangées dans des chemises, mises dans un classeur et rangées dans des placards (nous le supposons !). Les ordinateurs ont remplacé ces démarches lourdes, fastidieuses et complètement dépassées.

De nos jours et grâce aux moyens informatiques, les pièces exigées sont notées, répertoriées et classées en fonction d'une nomenclature qui réunit toutes les données se rapportant à un technicien demandant son agrément. Il suffit de taper le nom d'un technicien pour connaître son CV.

L'intéressé peut, éventuellement, présenter de nouveaux diplômes et on procédera dès lors à la mise à jour, sans redemander toute la paperasse pour une même personne. Agir autrement n'a qu'un seul sens : réduire l'ordinateur à une vulgaire machine à écrire (et encore), et son utilisateur à un simple agent de saisie.

Il est sans doute nécessaire de protéger nos techniciens et nos équipes en étant exigeant au niveau de la compétence des personnes appelées à travailler sur notre sol. C'est légitime. De ce point de vue, la DTN fait son travail et il n'y a rien à lui reprocher.

Ce qui est incompréhensible, c'est bien cette application aveugle de la réglementation en vigueur à la faveur de laquelle on confond nouveau et ancien technicien, en exigeant l'établissement d'un dossier où, le plus souvent, toutes les pièces à fournir ont déjà été présentées. A quoi serviraient-elles ?