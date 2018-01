Tunisie: Yousr Saâdallah - «La feuille d'arbitrage comme arme dissuasive»

C'est cela le vrai problème de notre arbitrage. Quand un arbitre n'arrive pas à se faire respecter, il lui est impossible de pouvoir diriger un match comme il se doit.

Aujourd'hui, dès l'entame d'un match, on a souvent affaire à une ambiance plutôt tendue entre les équipes car tout le monde veut gagner à tout prix.

C'est ce qui complique la mission de l'arbitre et le pousse à user de tous les moyens de dissuasion dont il est doté. On peut donc tout apprendre à un arbitre, sauf l'acquisition d'une forte personnalité. Ça ne s'apprend nulle part.

D'ailleurs, les joueurs et spécialement les sanguins parmi eux savent pertinemment comment s'y prendre avec les arbitres. Leur comportement change en fonction du tempérament et de la détermination de l'homme en noir.

S'il est «mou», on le domine sans vergogne. Et s'il est coriace, on l'évite et on le traite avec tous les égards qui s'imposent.

A mon avis, un arbitre qui se laisse humilier est à sanctionner avant les joueurs ayant profité de son laxisme et de son manque de rigueur.

Mais ce qui a le plus d'importance à mon sens, c'est l'élaboration de la feuille d'arbitrage. Ce document est le point faible de notre arbitrage, pourtant il constitue une arme dissuasive très efficace.

Une feuille d'arbitrage bien remplie et mentionnant tous les détails se rapportant aux forfaits commis par les joueurs et leurs accompagnateurs suffit à «incriminer» ces derniers et à les exposer aux plus sévères des peines.

Bien évidemment, je ne saurais insister sur le rôle du banc de touche et des accompagnateurs qui peuvent faire la pluie et le beau temps.

Ce sont eux la clé de voûte de tout ce thème. Malheureusement, ils ont tendance à démissionner de leur rôle d'éducateurs normalement engagés au secours et soutien de l'arbitre en cas de problèmes de conduite des joueurs».