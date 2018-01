Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le FMI plaide un ajustement des déficits budgétaires

L'ajustement des déficits budgétaires nationaux vers le critère de convergence de l'UEMOA de 3% du PIB à partir de 2019 est crucial pour assurer la stabilité macroéconomique et soutenir la croissance.

L'annonce est de l'équipe du Fonds Monétaire International (FMI) qui a visité Ouagadougou, Abidjan, Lomé, et Dakar entre le 11 et le 24 janvier 2018 pour des discussions avec les institutions de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sur les politiques communes de ses pays membres.

Selon Dhaneshwr Ghura, par conséquent, 2018 est une année critique pour assurer la convergence vers des déficits budgétaires soutenables. La consolidation budgétaire nécessitera d'accroitre la mobilisation des ressources intérieures et de prioriser les dépenses.

Notamment, des réformes de politique fiscale pourraient permettre de créer un espace pour réduire les déficits budgétaires sans compromettre l'investissement en infrastructures publiques et les dépenses sociales et de sécurité.

«Les mesures prises par la BCEAO depuis fin 2016 ont permis d'initier un rééquilibrage des conditions monétaires et de stimuler le développement du marché interbancaire. Toutefois, des tensions de liquidité sur le marché monétaire sont réapparues depuis septembre 2017, augmentant ainsi les taux interbancaires. La mission a encouragé la BCEAO à ajuster ses opérations de politique monétaire si de telles tensions persistent, ou en cas de nouvelles tensions sur les réserves de changes», indique-t-il.

Selon Dhaneshwar Ghura, des réformes ambitieuses pour moderniser le secteur financier, conformément aux principes de Bâle II et III ont été introduites. Ces réformes incluent l'augmentation graduelle, sur plusieurs années, du capital minimum requis, l'introduction d'un nouveau plan comptable, la création d'un système de supervision consolidé des groupes bancaires, le renforcement du cadre de résolution bancaire, et la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts.

La mission a encouragé les autorités régionales à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective de ces importantes réformes qui devraient permettre d'améliorer la qualité du portefeuille de prêts des banques et rendre le système financier plus stable et plus résilient face aux chocs.