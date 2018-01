Tunisie: Ahmed Gaâloul (président de la fédération tunisienne de taekwondo) - «Décidés à honorer le taekwondo tunisien»...

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

De fait, le taekwondo (que l'on peut traduire par la voie du coup de pied et du coup de poing) est actuellement très vulgarisé dans toutes les régions. Les académies, les ligues et les centres de formation sont des atouts pour la vulgarisation de ce sport olympique.

Pour une fois, ces juniors ne resteront pas anonymes, tout le monde pourra les voir combattre et les encourager, on leur donne ainsi l'opportunité de gagner un statut au sein de la famille du taekwondo.

Après cette présélection, le staff technique guidé par la championne du monde 2008, Khaoula Ben Hamza, a pris en charge 20 combattants dont dix féminins. Ils vont être en stage bloqué et auront le droit de prendre part à des tournois internationaux pour s'aguerrir et être au summum de leurs formes le jour «J».

Nous sommes bien armés pour la réussite de ce Mondial. La région de Hammamet va mettre tout en œuvre pour garantir la réussite de cet événement qui, en plus de son caractère sportif, aura une dimension touristique et culturelle.

Nous avons énormément travaillé depuis quelque temps avec la tutelle et le Cnot et nous pouvons avoir une confiance raisonnable sur le plan de l'organisation; tout va bien se passer, il y a des signes qui ne trompent pas. Sur le plan sportif, ça va être plus tendu, mais on a des combattants capables de gagner des médailles.

Il faut aussi souligner que nous jouissons d'une bonne réputation sportive, touristique, économique et culturelle. La Fédération internationale de taekwondo nous a confié l'organisation des Championnats du monde juniors afin de vulgariser encore plus le taekwondo dans toutes les régions de Tunisie.

