Tunisie: Les fruits amers de l'impunité

En effet, notre football est devenu le théâtre de tous les drames psychosociaux frappant de plein fouet le comportement de nos footballeurs et même de certains responsables exerçant comme dirigeants et «encadreurs» au sein de nos associations sportives.

L'observateur du comportement et des agissements de ces gens-là ne sait plus où donner de la tête tellement la dégradation de la morale et de l'éthique est devenue angoissante et récurrente.

Le vandalisme, le hooliganisme, les batailles rangées, la casse et tous les genres de forfaits n'ayant aucun lien avec l'esprit sportif sont légion et s'imposent comme faits accomplis et fatalités trop dures à combattre.

Une large frange des supporters habitués à fréquenter nos stades en famille ne veulent même plus regarder un match de football à la télévision tellement la descente aux enfers est désolante.

L'arbitre symbolise l'autorité

Il n'y a pas plus ahurissant et plus effrayant que le fait d'assister à l'effronterie individuelle ou collective des joueurs vis-à-vis des arbitres.

Malheureusement, ces agissements sont devenus monnaie courante dans nos stades au vu et au su de tout le monde et sans que personne ne bouge le doigt pour réprimander comme il se doit ces débordements comportementaux inadmissibles.

Il n'est plus nécessaire de rappeler que le civisme et la bonne moralité des peuples se manifestent dans les endroits publics et dans les stades de football entre autres.

On assiste aujourd'hui, abasourdis, à des scènes d'insolence, d'insubordination et même d'attaque corporelle à l'encontre des arbitres qui reflètent exactement ce qui est en train de se passer comme déchaînement et banditisme exercés par des populations entières dans plus d'une contrée de notre pays comme à Gafsa ou à Tataouine.

Tous les mécontents ont, aujourd'hui, la «latitude» de tordre le bras à tout ce qui symbolise l'autorité, les règlements, l'éthique, la morale et l'«Etat» même dans le but d'obtenir gain de cause à tort ou à raison. On est là devant le vrai désastre annonciateur du vrai effondrement de tous les systèmes civiques sociaux.

Ce qui se passe sur nos terrains est calqué sur ce qui passe autour de nos mines de phosphate ou de nos puits de pétrole. C'est exactement pareil lorsqu'on prend l'autorité ou tout corps le symbolisant pour interlocuteur veule et incapable d'imposer le règlement et la force dissuasive dont il est doté.

Sommes-nous réellement impuissants devant ce type de phénomènes dévastateurs qui aboutiront irréversiblement et incontestablement à la débâcle générale? Non, loin de là. On peut toujours remédier à la situation et reprendre les choses en main.

Le football pourrait peut-être montrer la voie à suivre à tout corps doté d'un pouvoir réglementaire à assumer avec efficacité ses responsabilités.

Pour ce faire, il faudra tout simplement sévir avec une poigne de fer et ne jamais céder à tout ce qui soit de nature à enfreindre la réglementation et les lois. Sévir avec vigueur, telle doit être la devise de tous ceux qui veulent vraiment du bien pour notre football en particulier et pour notre pays en général.

Une main tremblante ne peut pas tenir une glaive servant à imposer la justice et la paix. Tout le monde doit adhérer à l'idée que «celui qui aime bien, châtie bien». Il n'y a aucune autre solution. Et celui qui prêche le contraire au nom de la clémence et de la liberté n'est autre qu'un crétin.