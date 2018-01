Mali: Douanes - Un environnement commercial sûre au service du développement économique !

Selon le bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MUNISMA, ce projet a… Plus »

Il compte sur un dispositif de 2200 agents toutes catégories et grades confondus permettant d'exercer leur mission. « Nous avons dans le cadre de nos reformes fait ce qu'on appelle le maillage territorial. Dans ce maillage il y a les points qui attestent la présence douanière. Ce maillage n'est pas un fruit de hasard, parce que notre administration est un simple et très facile à celui qui cherche à la maitrise », a-t-il détaillé. Avant de faire savoir que la douane n'est autre chose qu'une succession des procédures.

Abordant la question récurrente sur la lutte contre la fraude, le DG Aly Coulibaly a reconnu que la fraude est une réalité dans tous les pays et c'est un combat perpétuel. Sans baisser les bras, il va plus loin en promettant que la douane malienne est déterminée à aller au-delà de l'action de réduire la fraude. Selon lui, l'ambition est de mettre fin au phénomène.

Pour matérialiser ce slogan, le Directeur général des douanes, Aly Coulibaly, s'engage de nouveau à mettre fin à la fraude, Le Dg des douanes maliennes a mis l'accent sur les efforts déployés par les Douaniers pour faire face à la fraude. S'adressant à la presse, il a exprimé sa disponibilité et son engagement à assurer l'accès à l'information. Il a donné l'assurance que les portes de l'administration des douanes sont grandement ouvertes pour faire des recoupements et avoir des informations et des précisions. « Je vous voudrais signifier que notre administration est au service du développement de notre pays, en conséquence nous sommes une administration d'Etat qui souvent a des contraintes en communication toutes choses qui exigent de notre part la confidentialité pour certaines informations » a-t-il expliqué.

