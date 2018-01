Mali: Industrie - Un investissement de 5,5 milliards FCFA pour une unité de traitement de déchets d'orpaillage

Selon le bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MUNISMA, ce projet a… Plus »

Le projet de Golden Groupe porte précisément sur l'implantation de l' unité de traitement de déchets d'orpaillage en vue d'extraire l'or et d'autres produits dans le cercle de Kéniéba, région de Kayes. Présenté comme une technologie innovante et performante, il est conçu sur la base du respect des normes environnementales. Avec ce projet, les promoteurs ambitionnent de valoriser les matières premières locales, promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté dans notre pays. C'est notamment la localité de Kéniéba où l'orpaillage traditionnel connait des difficultés d'organisation.

L'entreprise Golden Groupe va investir 5 ,5 milliards de FCFA de francs CFA pour le projet de traitement des déchets de l'orpaillage. Selon les initiateurs, elle vient booster l'accélération de l'industrialisation du Mali. Aussi, l'installation de l'infrastructure permettra de créer des emplois, soit près de 250 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects.

