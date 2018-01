Tunisie: L'art de se remettre en question

Cela a été le cas avant-hier à Radès où le leader «sang et or», bientôt centenaire, a eu à puiser au fond de ses ressources pour le battre sur un score étriqué de un but à zéro.

Ce fut donc un sérieux test pour évaluer, un tant soit peu, les débuts de Mondher Kbaïer comme entraîneur à l'EST, notamment après le premier faux pas de la semaine dernière essuyé face à l'USBG à Ben Guerdane où l'EST a été tenue en échec, perdant ainsi deux points, au grand bonheur de son dauphin, le CSS. L'Espérance s'est donc ressaisie face au CAB et a renoué avec les résultats positifs.

Mais ce qui réconforte les cœurs de ses supporters, c'est qu'elle l'a fait avec la manière en plus. Quoiqu'on ne soit pas encore près du top niveau d'une Espérance prête à jouer les premiers rôles dans le cadre de la Champions League dont le prélude des premiers tours aura lieu très prochainement contre le représentant mauritanien de l'ASA Concorde.

Absences pesantes

Mondher Kbaïer devait, avant-hier, composer avec les moyens du bord car malgré la richesse de son banc de touche, le coach espérantiste était privé des services de plusieurs titulaires de marque qui étaient absents soit pour blessures, soit par mesures disciplinaires.

Il s'agit bien évidemment de Ferjani Sassi, Taha Yassine Khénissi, Fakhreddine Ben Youssef et Maher Ben Sghaïer (suspendu). Sans parler de la longue absence prévue pour le latéral droit Iheb Mbarki.

Malgré ce handicap non négligeable, la formation «sang et or» s'est bien tirée d'affaire en affichant une bien meilleure forme en comparaison de sa dernière sortie face à l'USBG.

On a eu droit à beaucoup de détermination traduite par une nette ruée offensive, notamment en première période au cours de laquelle le CAB s'est trouvé acculé à procéder par des contres dangereux avant de devenir plus culotté en deuxième mi-temps.

La paire Anis Badri-Haïthem Jouini était très entreprenante et bien alimentée par le généreux apport émanant du poumon de l'équipe Ghaïlane Chaâlali. D'ailleurs, c'est sur un centre lumineux de ce dernier que Haïthem Jouini est parvenu à scorer pour son équipe (35').

Et si Haïthem Jouini était virevoltant et bien déterminé à saisir sa chance contrairement à ses précédents matches marqués par un certain effacement inquiétant, Saâd Bguir était loin d'être inspiré.

Ce garçon, pourtant pétri de qualités techniques indéniables, était d'un niveau de jeu en deçà de la moyenne. Le comble, c'est qu'il s'est permis de louper un penalty à l'entame du match (5') suite à une faute à laquelle Jouini a habilement poussé un défenseur cabiste.

Ben Chrifia se refait une santé

Pour sa part, Moez Ben Chrifia, qui a de nouveau recouvré une titularisation à part entière depuis l'avènement de Mondher Kbaïer, a été, lui aussi, l'auteur d'un bon match en parvenant à sauver sa cage plus d'une fois.

Et bien qu'il ait connu un moment de flottement à la 45' quand le montant droit de sa cage lui ééd'une aide précieuse sur un tir décroché des vingt mètres par le très intéressant Firas Belarbi, Moez Ben Chrifia s'est plusieurs fois montré impérial.

Grâce à ses quelques kilos de perdus et à son nouveau look devenu «filiforme», il est devenu plus agile qu'avant.

D'ailleurs, ce nouvel atout lui a permis de réussir plusieurs arrêts, particulièrement celui de la 57' sur un tir bien enveloppé de Houssem Hababi. Tant mieux pour le keeper international de l'EST, même si cela fait le «malheur» de Ali Jemal qui doit attendre une nouvelle chance.

Le virage indomptable de l'EST

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'on est devenu habitué aux scènes de violence et de troubles dans nos stades qui n'ont souvent aucune raison d'avoir lieu. En effet, le match EST-CAB a été émaillé de scènes de bagarre entre les supporters de l'EST occupant le virage du stade.

Il aura fallu l'intervention poignante des forces de l'ordre pour les disperser en faisant usage de quelques bombes lacrymogènes.

Le problème, c'est que l'on n'a pas pu éviter l'interruption du match pendant environ dix minutes, en plus du fait que tous les présents au stade de Radès ont eu leur dose de gaz lacrymogène qu'ils ont été obligés d'inhaler jusqu'à l'aveuglement ou l'asphyxie.

Ce sont là les nouveaux ingrédients caractérisant les recettes de nos matches de football qui encouragent vraiment à aller aux stades surtout en famille pour être... bien «gazés».