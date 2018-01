Ile Maurice: Police - Cérémonie de prestation de serment pour 207 nouvelles recrues

communiqué de presse

Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police Constables (TWPC), qui se sont joints à la force policière le 28 septembre 2017, se tiendra le 30 janvier 2018 aux Line Barracks à Port Louis en présence du Commissaire de Police, M. Mario Nobin.

La cérémonie comprendra une garde d'honneur ; une démonstration par les Trainee Police Constables et les Women Police Constables ; et un programme de sensibilisation par la Police Road Safety Unit, la Crime Prevention Unit, la Brigade pour la Protection des Mineurs, la Police Family Protection Unit, et l'Anti-Drug Smuggling Unit.

Après leur prestation de serment, les nouvelles recrues seront en mesure de renforcer la loi selon la section 9 du Police Act.

Formation pour nouvelles recrues

Les nouvelles recrues suivent toujours des séances de formation, le Recruit Foundation Course, aux Police Training Schools de Beau Bassin et de Vacoas et à la Special Supporting Unit Training School. Elles ont déjà complété 17 semaines de formation sur les 30 semaines. Après leur formation, les Trainee Constables seront nommés Police Constables. Ils recevront ensuite un certificat en Police Duties après avoir complété deux Top-Up modules à l'Université de Maurice dont le Criminal Law and Law of Evidence, et les Principles and Practice of Police Management.

Les recrues sont réparties comme suit : 95 TPC à la Special Supporting Unit Training School, 92 à la Police Training School à Beau Bassin, et 23 TWPC à la Police Training School à Vacoas. Le Recruit Foundation Course vise à rehausser les capacités des recrues afin qu'elles puissent remplir leurs fonctions de manière efficace et efficiente.

Le cours comprend des séances théoriques et pratiques ainsi que des discussions entre groupes, des études de cas, des présentations et des assignments. A la fin de chaque 8 à 10 semaines, les nouvelles recrues prennent part à un examen écrit. Ces examens détermineront le Best Recruit, le Best Firer, et le Best First Aider.

Les modules couverts pendant le cours sont : tâches policières générales, techniques d'interview, sécurité des officiers, premiers soins, éducation physique et formation physique, droits humains et code de conduite, gestion des catastrophes, le drill, le maniement des armes, la technologie informatique, la conduite défensive, et la formation anticorruption et d'intégrité, entre autres.

La Police Training School

Située à Beau Bassin, la Police Training School a été créée en janvier 1955. Elle est dotée d'une bibliothèque, deux salles de lecture, une salle informatique, un gymnase, et une piscine. Elle compte deux autres branches à Vacoas et aux Casernes Centrales.

La panoplie de cours inclue le Recruit Foundation Course ; les Development Courses pour les Trainee Sergeants et inspecteurs ; le Prosecution Course ; le Refresher Course ; le First Aid Course ; et le Driving Course, entre autres.

La Police Training School est aussi appelée à apporter sa contribution par rapport à la formation sur les droits humains, le National Policing Strategic Framework, mener des analyses des besoins en matière de formation, et produire des manuels de formation.

A noter que la force policière comprend environ 13 000 policiers.