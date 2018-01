Tunisie: Mohamed Laroussi - «Les sanctions doivent être à la hauteur des dépassements»

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

Pour revenir à Maher Besseghaïer, même si on peut lui faire des reproches, il ne faut pas être trop sévère non plus avec lui. Dans le haut niveau, des joueurs qui dérapent, les exemples ne manquent pas. Le dernier en date est celui de Daniel Alves, suspendu trois matches à cause de son attitude provocante envers l'arbitre.

Lorsque j'ai fait mes études en France, la première chose qu'on nous a apprise est de vaincre les préjugés et de combattre les idées reçues dans nos institutions. Chose que j'ai faite dans un premier temps au centre de formation des jeunes de football de l'EST avant d'étendre mon travail au niveau de l'équipe senior de football.

