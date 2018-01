Tunisie: Inauguration d'un nouveau centre de collecte de lait

Si on prend l'exemple du cheptel bovin, on constate qu'il s'est beaucoup développé (l'année dernière, 20 millions litres de lait ont été collectés, dont 19 millions ont été usinés), et ce, pour plusieurs raisons, dont l'octroi de crédits agricoles, la création de bassins laitiers, de centres de production de genisses et de 4 centres de collecte de lait à Nasrallah, Hajeb El Ayoun, Menzel M'hiri et Chrarda.

Nous apprenons dans ce contexte qu'un 5e centre de collecte moderne vient d'être inauguré à Bouhajla où 98 éleveurs sont affiliés à la société mutuelle des services agricoles.

Equipé de citerne de stockage de lait avec une capacité de 18.000 litres par jour, de bacs à eau glacée qui servent au refroidissement instantané du lait et un laboratoire d'analyse des échantillons, le centre va aider à promouvoir le secteur de l'élevage, à stimuler l'agriculture familiale et à garantir la sécurité alimentaire.

Mahbouba Messaï, qui élève 4 vaches, est très heureuse de la création de ce projet. Elle nous explique que cela l'aidera à écouler la quantité de lait qu'elle trait (en moyenne, chaque vache lui fournit 10 litres le matin et 7 le soir) : «En outre, c'est un colporteur qui transportera notre production de lait au centre de collecte.

C'est très pratique et nous fera gagner du temps tout en oubliant ce que nous avons enduré surtout à cause des pistes impraticables et du transport du lait dans des bidons sur des charrettes !

Grâce à ces belles vaches, dont les pis sont gonflés de lait, j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille étant donné que chaque vache me rapporte en moyenne 120dt par mois !».