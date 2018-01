Tunisie: L'ESS aux commandes

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

Autant d'accords on été signés touchant essentiellement la formation des jeunes, des cadres et du corps arbitral. A ce propos, le président de l'Instance fédérale française a décidé de mettre le Centre d'élite de Toulouse à la disposition des jeunes talents tunisiens pour qu'ils s'entourent de toutes les conditions d'un volume de travail rigoureux et performant.

La récente visite du président de la Ftvb, Firas Faleh, en France, a été fructueuse et pleine de promesses. Elle aura sans doute ses impacts sur le vollay-ball national et sur les relations bilatérales entre les fédérations des deux pays.

