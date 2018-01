Sénégal: Werder Breme - Lamine Sané mis à l'écart pour indiscipline

D'après Bild, Sané a été écarté de l'équipe première du Werder « jusqu'à nouvel ordre ». Le staff du club estime que l'ancien Bordelais « ne s'est pas comporté aussi professionnellement que nous le pensions d'un joueur de Bundesliga ». et d'ajouter : « nous lui avons clairement communiqué que jusqu'à nouvel ordre, il ne faisait plus partie de l'équipe première. Dans notre situation, et avant un match aussi important face au Hertha Berlin, je n'avais jamais vu un joueur passer ses intérêts personnels avant ceux de l'équipe ».

Au Werder Breme, on ne badine pas avec la discipline. Et c'est Lamine Sané qui l'a appris à ses dépends. Alors qu'il souffrait d'une infection grippale, l'international sénégalais s'est absenté deux jours à l'entraînement. Sauf qu'il n'avait pas pris soin de prévenir ses dirigeants par rapport à sa situation. Ce que ces derniers ne lui ont pas pardonné.

