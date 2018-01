Tunisie: La fête est finie !...

Elle lui a tenu tête en dépit de l'absence de pas moins de quatre joueurs clés qui auraient rendu la tâche encore plus facile.

Il est vrai que les Egyptiens sont restés sous l'effet d'une victoire qui leur a été facilitée par un concours de circonstances que tout le monde avait relevé en son temps, mais le handball tunisien, qui a renouvelé sa génération de joueurs en y incluant des champions d 'Afrique juniors et en faisant confiance à la vague montante, s'est retrouvé encore plus riche : il est bien prêt pour le défi qui lui sera fait pour 2020, lorsqu'il aura à organiser la prochaine édition.

Ce n'est donc pas seulement un titre africain que le handball a conquis au Gabon, mais bien une équipe à laquelle nous devrons donner le maximum de chances pour se préparer au Mondial.

C'est que parallèlement au titre africain mis en jeu, il y avait le titre européen qui se jouait et nous avons pu constater que le niveau n'est pas beaucoup plus élevé que celui pratiqué par les Tunisiens ou les Égyptiens.

Il y avait beaucoup d'engagement physique, mais dans l'ensemble, ce handball, sport de contact par excellence, est en train de devenir une véritable bataille de nerfs et de muscles avec des éléments préparés sous haute pression et bénéficiant d'une condition physique et athlétique exceptionnelle.

Pour leur tenir tête, il faudrait aller résolument à leur rencontre et se frotter à leur rugueuse façon de pratiquer le handball qui a forcément évolué, tant au niveau technique que collectif.

Avec ces défenses qui gagnent en rapidité de placement et de réaction il n'y a qu'une seule façon de les prendre en défaut : jouer plus vite et varier les tirs pour tromper des gardiens de but de plus en plus en éveil et qui semblent imbattables.

Nos arbitres et nos clubs devraient aussi voir de quelle manière jouent les Européens (les éléments tunisiens engagés dans des équipes françaises en savent quelque chose), car il y a une véritable mise à niveau à faire, pour préparer nos internationaux et sensibiliser nos techniciens. C'est une des tâches à entreprendre par la Fthb, pour que nous restions en contact avec l'évolution de ce sport.

C'est au niveau de ce compartiment d'ailleurs, que les Tunisiens ont su mettre en place, que la victoire s'est dessinée et que leurs adversaires ont été décrochés au terme d'une lutte corps-à-corps qui a duré près de quarante minutes.

En prenant le score en sa faveur, le « sept » tunisien n'a plus lâché. Il gardera sa précieuse prééminence, adossé à Missaoui, qui a mis ses camarades en confiance et qui a insufflé l'avantage psychologique qui a fait la différence au bon moment.

Reste l'après-dixième titre africain : il faut dès à présent préparer le Mondial et ce n'est pas avec des sourires et des embrassades qu'on le fait.

Il faut donner des moyens à la Fthb pour qu'elle puisse conduire cette mission dans de bonnes conditions et réussir le nouveau pari qui est d'ores et déjà engagé : retrouver cette place conquise au Mondial de 2005 et marquer notre zone d'influence en prévision de 2020. C'est largement dans nos cordes.