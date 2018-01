Tunisie: Abdeslem Kazouz, ex-joueur de l'ESZ - «Que justice soit faite!»

Quand j'ai évoqué le sujet avec la perle noire de Zarzis, Abdeslem Kazouz, c'est comme s'il est tombé des nues. «Les temps ont changé, a-t-il dit. C'est comme si les arbitres étaient plus âgés et plus mûrs, avant.

Sincèrement, la parole suprême de Akrout, Ben Naceur, Boussetta, Ben Khadija et beaucoup d'autres, quelle qu'elle soit, devait être respectée, sans aucun doute.Il est vrai aussi que de temps à autre, il y avait des joueurs qui s'énervaient et commettaient des erreurs.

Je me rappelle bien qu'une fois, notre gardien de but (Kamel Meloug) a asséné un coup de poing à l'arbitre et lui a cassé une dent. Une autre fois, notre capitaine (Abdelmajid Smaâli) a déchiré le carton rouge en le prenant de force de la main de l'arbitre. Des cas isolés et peu nombreux.

Transparence !

Maintenant, la télévision, les vidéos et les médias mettent à nu tout ce qui se produit dans nos stades. Au moindre carton, l'on voit toute l'équipe s'agglutiner autour de l'arbitre et ça dégénère.

Une provocation involontaire, parfois, de l'homme en noir, un carton et avec la frustration qui monte, les jeunes joueurs deviennent auteurs de gestes violents.

Et, avec le temps, rares sont les joueurs qui ne contredisent pas l'avis de l'arbitre. On aurait pu penser qu'à 30 ans ou plus, un joueur se serait déjà assagi et est devenu plus discipliné, mais en vain ! Ils sont presque tous pareils.

Je crois que c'est un circuit qui touche aussi bien les joueurs que les arbitres injustes et provocateurs ainsi que les entraîneurs parfois et les membres du comité. En matière disciplinaire, avertissement, blâme, amende, suspension et radiation n'ont pas résolu le problème. Comment alors peut-on éradiquer ce genre de comportement ?

A mon avis, les arbitres ne sont pas tous licenciés et il faudrait un seuil minimum de culture et multiplier les sessions de formation au profit de ces officiels. Les clubs devraient discipliner leurs joueurs.

La loi devrait être appliquée jusqu'à radier un joueur à vie ou lui retirer la licence pendant 3, 4 ou 5 ans. Quand le mal se produit, il faut que justice soit faite ! Mieux vaut tard que jamais. Au Mexique, un joueur a tué un arbitre d'un coup de tête parce qu'il lui a donné un deuxième carton».