Tunisie: Magnifique Chabiba !

Les intentions des deux équipes étaient distinctes avant ce match. La Chabiba espérait confirmer la bonne prestation au début de la phase retour. Les camarades de Ben Salah cherchaient à maximiser les points en haut du classement. Les visiteurs se sont montrés plus opportunistes. A la 3', Marzouki, servi par Hamdouni dans le dos de la défense, a raté son tir face à Kalaï.

De leur part, les aghlabides ont été plus organisés en attaque et en défense. Un coup franc botté par Laâmari est dévié par le gardien (7'). Il n'en fallait pas plus pour que les protégés de Jalel Kaderi prennent confiance en leurs moyens et avancent pour menacer le portier sfaxien.

A la 10', Sabri Laâmari profite d'une mauvaise relance de la défense adverse et tire mais sa balle est déviée par la défense. Les Aghlabides étaient désormais en confiance alors que les camarades de Ben Salah cherchaient désormais des brèches dans la défense de la JSK. Le match était ouvert et les occasions ne manquaient pas.

Les «Noir et Blanc» mettaient du rythme dans le match et ne s'exposaient pas aux contres rapides du trio Sassi, Laâmari et Munduga. Une attaque rapide de Marzouki qui temporise, mais son tir est dévié par le gardien Kalaï (18').

Quelques minutes plus tard, Hamdouni dribble la défense, centre à Marzouki au premier poteau ; ce dernier fait dévier la balle dans les filets de Kalaï pour ouvrir le score (21'). La Chabiba a mis du temps pour reprendre ses repères et réagir.

A la 31', une attaque rapide de Sassi qui centre à Laâmari, et le tir de ce dernier est dévié par le gardien. La JSK avance d'un cran pour égaliser.

Les Aghlabides sont plus dangereux en attaque mais les tirs de Sylla (33') et Laâouichi (35') ont été arrêtés par Jéridi. Les Aghlabides ne baissent pas les bras, une attaque rapide de Laâouichi qui dribble Amamou, mais Jéridi, attentif, fait arrêter la balle (45'+2).

Le coaching de Kaderi

Après la pause, la Chabiba ne change pas ses choix offensifs. Elle continue à chercher des brèches dans la défense adverse. Mais les hommes de Dridi se sont montrés plus organisés au milieu et en défense. Hamdouni lance N'doye qui se présente seul face au gardien Kalaï.

L'attaquant sudiste se fait subtiliser la balle par un défenseur aghlabide au moment de conclure. Jalel Kaderi lance Salhi et Bouguerra pour plus de solutions en attaque.

A la 69', Salhi se faufile sur la droite de la défense sudiste, il sert Munduga dans le dos de la défense qui ne rate pas son tir pour égaliser. Ce but a redonné plus de confiance aux Aghlabides. Malgré l'expulsion de Bouguerra pour somme d'avertissements, la JSK tenait bon et était même dangereuse sur les contres.

A trois minutes de la fin, Salhi effectue un tir de loin, la balle est repoussée par Jéridi devant Sassi. Ce dernier ne rate pas l'opportunité et sa balle meurt dans les filets de Jéridi (87'). La JSK joue la prudence et la défense ferme les issues au gardien Kalai.

La Chabiba a finalement conservé son avantage et a récolté une victoire difficile grâce à l'application et la détermination de ses joueurs. De leur part, les « Noir et Blanc » doivent revoir certains choix s'ils veulent jouer encore le titre.