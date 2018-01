Tunisie: Habib Mejri - «Inadmissible»...

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

Revenons à nos jeunes, ils deviennent maladroits et indisciplinés parce qu'ils ne sont pas encadrés et n'ont pas su gérer la pression des équipes».

Attention au prochain Mondial, chaque match est filmé par 40 caméras et chaque geste est filmé. J'espère que la FTF et le staff technique national prendront les dispositions nécessaires.

C'est inadmissible et intolérable dans un grand club, et surtout les écarts de la part des joueurs internationaux.

Ce qui m'a frappé cette saison, et depuis un certain match ESS-EST, c'est que beaucoup de joueurs, surtout du club de Bab Souika, sont devenus indisciplinés sans mobile apparent.

En effet, lorsque j'étais entraîneur du CA, je convoque personnellement Mhaïssi avant chaque rencontre pour l'encadrer et le diriger afin de ne pas commettre des dépassements néfastes pour lui et pour son équipe.

