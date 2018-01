Tunisie: Naceur Kraïem (ex-arbitre international) - «La faute aux entraîneurs»...

Regardez M'Haïssi, lorsqu'il était joueur du CA, il n'a cessé d'être violent et n'a cessé d'agresser les attaquants adverses, au vu d'arbitres passifs. L'ex-défenseur clubiste est actuellement entraîneur des jeunes. Le résultat sera négatif, surtout si ces derniers s'identifient à leur entraîneur.

C'est pour cette raison que depuis des dizaines d'années, on a remarqué l'éclosion de jeunes joueurs aux grandes qualités techniques mais indisciplinés sur le terrain et à l'extérieur.

Il faut aussi souligner qu'un club sportif est un lieu de socialisation où les joueurs et les sportifs vont acquérir des systèmes de normes et de valeurs qui vont influencer leurs conduites lors des matches.

Un club comme l'EST n'a pas le droit de voir ses joueurs se comporter comme l'a fait Maher Besseghaïer. Ce dernier doit être plus éduqué et plus fair-play. Il n'a pas le droit de violer les règlements généraux d'un club aussi prestigieux que l'Espérance Sportive de Tunis.

L'agression réactive est une réaction émotionnelle suscitée notamment par la colère et la frustration. Elle peut être envisagée comme une réaction directe quand ledit joueur est dans une situation perçue comme désagréable.

Plus ce sportif pratique une activité à haut contact dans le sport pratiqué, à savoir le football, plus ses tendances agressives sont élevées et son raisonnement moral est faible.

Par ailleurs, les spécialistes montrent que le discours que les joueurs tiennent vis-à-vis de la faute dépend également du fait qu'ils commettent ou au contraire subissent ladite faute. Dans le premier cas, la tolérance est de mise alors que dans le second la condamnation domine».