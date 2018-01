Tunisie: Taoufik Skhiri (ancien latéral droit du ST) - «Taoufik Ben Othman m'a montré la voie»

En fait, ce qui se produit aujourd'hui dans nos stades comme dérapages et gestes carrément honteux ne m'étonne plus car le résultat est devenu la seule religion qui vaille sur l'autel de laquelle toutes les valeurs sont sacrifiées.

On ne se soucie plus que de la progression technique du joueur. Le reste, on s'en fiche. Beaucoup de gestes font mal au cœur, choquent dans leurs foyers les téléspectateurs.

Des présidents de la trempe de Mohamed Ben Salem ou Hedi Enneifer, au Stade Tunisien restent une chance pour le sport».

«Cessez ce jeu de marionnettes!»

«Comme tout jeune qui peut se tromper, j'ai un jour commis une gaffe. Cela m'était arrivé lors d'un quart de finale de la coupe de Tunisie contre l'Avenir Sportif de la Marsa. Nous menions (1-0) et semblions voler sur un nuage.

Tout nous réussissait. Par conséquent, j'ai voulu en rajouter un peu . Au lieu d'adresser une passe simple à Ezeddine Bezdah au milieu de terrain, j'ai cherché à humilier mon adversaire direct par un geste technique.

Une façon de me moquer de lui. Alors, fou furieux, le capitaine marsois Taoufik Ben Othmane intercepta le ballon et l'envoya en touche. Il vint tout droit vers moi en me disant: «Arrêtez ce jeu de marionnettes, et jouez comme des Hommes !».

J'étais choqué; si je pouvais, j'aurais aimé que la terre m'engloutisse ! Je ne pensais plus qu'à une chose: que le match se termine le plus vite afin que je puisse aller m'excuser auprès de Ben Othmane.

Au coup de sifflet final, alors que mes copains se congratulaient pour notre victoire (2-1) et notre qualification en demi-finales, j'ai couru vers les vestiaires marsois.

Les larmes aux yeux, j'ai présenté mes excuses à Si Taoufik qui a évolué en sélection avec mon oncle Ahmed Sghaier. Je n'avais alors que vingt ans. Cette leçon-là m'a servi pour toute la vie. Taoufik m'a vraiment montré la voie.

De plus, lorsque j'ai évolué en Allemagne, avec Dusseldorf, j'ai appris ce que signifient la discipline et le professionnalisme.

Quand j'ai entraîné en Arabie Saoudite, nous avons réussi un jour un score fleuve. Constatant que mes joueurs s'étaient mis à faire des pitreries humiliantes pour leurs rivaux: grands et petits ponts, dribbles inutiles... juste pour la galerie, comme on dit, je les ai sévèrement réprimandés.

«Vous devez du respect à votre adversaire quel qu'il soit, aussi faible soit-il. Si vous devez lui marquer dix buts, eh bien, faites-le, mais arrêtez de vous moquer de lui !». Nous avons gagné ce jour-là (9-0).

Durant toute ma carrière de coach, je crois n'avoir jamais blessé un de mes joueurs dans son amour-propre. J'ai constamment cherché à former onze bonhommes, de vrais gaillards qui savent affronter la vie avec le courage et l'honnêteté indispensables. En dehors du terrain, j'ai promu le volet social.

En fait, c'est toute une chaîne de responsabilités pour garder le terrain «clean» et faire triompher les nobles valeurs du sport».