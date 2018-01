Tunisie: Talel Ben Mustapha - «Péché de jeunesse»...

Je pense que c'est un péché de jeunesse de sa part, surtout que Maher possède des qualités indéniables pour devenir un grand joueur. Il doit saisir cette leçon après ses trois matches de suspension. Il n'aurait pas dû discuter avec l'arbitre.

Je crois que la passivité de ses coéquipiers et l'indifférence de Mondher Kbaïer l'ont encouragé à être plus indiscipliné. Je vous souligne que nous l'avons recruté du Club Africain. Et après deux ans, il a été transféré au CAB pour 240 mille dinars.

Six mois après, il a été vendu à l'EST pour 550 mille dinars et deux joueurs. Il n'a pas su gérer la pression et a été vite gangréné par de sérieux problèmes de discipline.

Je persiste à croire que Maher et ses semblables ont été frustrés et ont profité de leur titularisation pour se faire plaisir dans l'indiscipline et dans la provocation.

Normalement, à l'EST, les dirigeants ont assez d'atouts pour l'encadrer et le sanctionner pour qu'il ne recommence pas ses gaffes qui l'éloignent de ses coéquipiers, en dépit de ses qualités.

Je pense que les dirigeants espérantistes ont établi des règles de vie au club, de ponctualité et de discipline qui doivent être respectées par Maher et consorts. Il est aussi important de dire que le mauvais comportement de Maher et de ses semblables sur le terrain déstabilise le groupe.