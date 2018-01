Tunisie: Seif Ghezel (ancien capitaine de l'ESS) - «Le joueur doit penser à son image de marque»

Sur un autre plan, nos instances footballistiques doivent impérativement instaurer annuellement des séminaires formatifs pour tous les intervenants, essentiellement les joueurs, afin de leur permettre d'être au diapason des nouveautés en matière des nouvelles règles d'arbitrage ; une telle approche est en train d'être adoptée en Europe et qui a permis aux joueurs d'avoir une culture arbitrale à la fois développée et actualisée leur permettant d'avoir une approche plus sobre et mieux réfléchie face aux différentes décisions des referees».

Tout ce processus d'autogestion de ses pulsions et émotions a pour finalité suprême de préserver son image de marque qui est un garant de la longévité et de la qualité de son parcours footballistique, parce qu'au final, tout est lié en fait.

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail foncièrement psychologique sur soi-même afin de tempérer ses ardeurs et se préparer mentalement pour adopter une réactivité pondérée par rapport à certaines décisions injustes de l'arbitre.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.