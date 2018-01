Mauritanie: Le Président de la République participe à Addis Abeba à la 30eme session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA

La 30eme Conférence ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA) s'est ouverte dimanche matin à Addis Abeba, en présence du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, de plusieurs de ses pairs africains ou de leurs représentants, du président de l'Etat de Palestine, Monsieur Mahmoud Abass, du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, du secrétaire général de la ligue arabe, des responsables des agences spécialisées des Nations Unies, des fonds et des organisations internationaux et régionaux et des partenaires au développement de l'Afrique.

Le sommet se tient cette année sous le thème : " Vaincre la corruption: une option durable de transformation de l'Afrique".

Les dirigeants africains discuteront au cours de cette session qui dure deux jours d'un sujet principal, à savoir la lutte contre la corruption, étant donné les dangers de ce phénomène sur le développement des pays du continent qui œuvrent à le relever et à la réalisation des aspirations de leurs peuples à une vie digne.

La Mauritanie dispose en la matière d'une expérience pilote qui peut servir d'exemple aux autres pays. En effet le pays a mené et mène encore une lutte sans merci contre le fléau, ce qui lui a permis de récupérer d'importants fonds qui ont été orientés vers des projets vitaux ayant des incidences positives sur les populations.

Avant l'ouverture de cette 30ème session, le Président de la République a participé à la séance à huis clos des chefs d'Etat et de gouvernement. Cette séance préparant l'ouverture du sommet a été marquée par la lecture du rapport du Président rwandais Paul Kagamé, en sa qualité de président de la commission des réformes de l'Union Africaine, sur les étapes d'exécution de ces réformes et leur mécanisme.

Le président de la commission de l'Union africaine, M. Mussa Vaki, a, lui aussi, présenté son rapport annuel sur la situation de l'Union.

Le Président nigérien a présenté, pour sa part, son rapport, en sa qualité de président de la commission des questions liées à la libre zone d'échanges continentale.

Les participants se sont aussi concertés sur la composition du bureau et l'élection du président en exercice de l'Union Africaine pour l'année 2019.

La séance d'ouverture de la Conférence a débuté par l'exécution de l'hymne de l'Union Africaine, l'élection du bureau de la session actuelle, la lecture du rapport du président de la commission de l'Union sur l'adoption de la déclaration du 30eme session ordinaire de la conférence de l'Union Africaine et sur l'engagement à propos du marché commun pour le transport aérien en Afrique, l'examen du rapport du président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, le président égyptien Abdel Fettah Al Sissi sur la situation de la sécurité et de la paix en Afrique et d'autres sujets relatifs au climat, à l'enseignement et à la santé.

L'agenda du sommet prévoit aussi la discussion du rapport annuel du président de la Commission Africaine et le rapport des 10 ministres des finances africains sur le financement de l'Union Africaine.

La Conférence a aussi abordé les rapports d'autres commissions africaines dont le comité de suivi ministériel sur l'exécution de l'agenda de développement de 2063.

Il a été aussi question du rapport de la commission ministérielle sur les candidatures africaines pour l'obtention de postes au sein des organisations internationales, en plus de la question de l'élection de 10 nouveaux membres au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine dont la présidence tournante est assurée par l'Egypte.

Le Président rwandais, Paul Kagamé, a pris la présidence tournante pour l'année 2018 tandis que le président égyptien, M. Abdel Fettah Al Sissi, a été élu président de l'Union pour l'année 2019.

Le Président guinéen, président sortant de l'Union a félicité le président rwandais, président de la commission des réformes institutionnelle de l'Union pour son accession à la présidence tournante de l'Union Africaine pour l'année 2018.

Après l'échange des fonctions entre les deux présidents, le Président rwandais a ensuite pris ses nouvelles fonctions à la tête de l'Union.

II a ensuite prononcé un mot devant les participants au sommet dans lequel il a dit accepter ses nouvelles fonctions avant de remercier les dirigeants pour la confiance qu'ils ont placée en lui.

En marge de cette 30ème session, le Président de la République aura des entretiens et des rencontres du sommet dans le but de renforcer le rôle de la Mauritanie au sein de l'Afrique.

L'Union Africaine est une organisation continentale composée de 55 pays africains. Elle a été créée le 9 juillet 2002 en remplacement de l'Organisation de l'Unité Africaine. Son siège se trouve à Addis Abeba, la capitale éthiopienne.

L'Union Africaine a pour objectif principal l'accélération et la facilitation de l'intégration politique, économique et sociale du continent, et ce pour appuyer les positions communes de l'Afrique qui intéressent le continent et ses peuples dans le but d'assurer la paix et la sécurité et de soutenir la démocratie et les droits de l'homme.

L'Union Africaine a adopté un certain nombre d'importants documents qui jettent de nouvelles bases pour le continent et qui complètent les documents en vigueur lors de sa création à savoir la convention africaine de lutte contre la corruption (2003), la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007) et le nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD).