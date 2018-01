Maroc: Le Roi du Maroc lance, à Agadir, un gigantesque projet industriel

Le Roi du Maroc Mohammed VI a présidé, hier dimanche 28 janvier à Agadir (550 km au sud de Rabat), la signature de huit conventions et d'un protocole y afférents à l'occasion de la présentation de cette première extension régionale du Plan d'Accélération Industrielle 2014-2020 dans la région de Souss-Massa.

S'inscrit dans la vision du Souverain marocain qui prône, à travers le déploiement du processus de régionalisation avancée, un développement territorial équitable, équilibré, inclusif et adapté aux spécificités de chaque région, ce projet ambitionne la création de 24.000 nouveaux emplois à terme et une forte implication des opérateurs privés.

De même que l'extension régionale de ce Plan dans la région Souss-Massa, la première étape d'un long processus, permettra, outre d'activer la déclinaison sectorielle et régionale des écosystèmes, de faire de la Région un pôle économique créateur d'emploi, en s'appuyant sur la valorisation des richesses locales et en soutenant les secteurs productifs pour assurer une croissance inclusive.

A en croire le ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, la démarche industrielle conçue pour cette région du Royaume entend conforter les secteurs industriels existants tout en développant de manière proactive et agissante de nouveaux créneaux, non sans oublier le respect des normes environnementales et de la vocation touristique de la grande région d'Agadir.

Ainsi, de nouveaux écosystèmes seront développés notamment, dans des secteurs émergents leviers de l'accélération industrielle, tels que la sous-traitance automobile, l'offshoring, le cuir, les matériaux de construction et du bâtiment et la plasturgie. Aussi, dans le domaine de la production agro-industrielle, la région de Souss-Massa sera-t-telle érigé en plateforme de transformation de produits agricoles destinés tant au niveau national qu'au continent africain.

Par ailleurs, le plan d'action prévoit la création de zones franches et de zones d'activités économiques, la dynamisation de l'agropole et de l'Haliopolis Agadir avec un effort sur la promotion et l'appui de l'entrepreneuriat régional.

Comme quoi, après le lancement du Plan Emergence en 2004, le Pacte pour l'émergence en 2009 et le Plan national d'accélération industrielle en 2014, voilà l'intégration tant attendue de l'économie régionale qui est bien lancée avec ce lourd chantier devant concerner, à terme, l'ensemble des régions du royaume avec des objectifs déclinés sur la période 2017-2022.

Voici les huit conventions et le Protocole permettant la mise en œuvre de la régionalisation du Plan d'accélération industrielle au niveau de la Région Souss-Massa :

1-Convention pour la déclinaison au niveau de la région de Souss-Massa des écosystèmes automobile, cuir, naval, chimie, plasturgie, matériaux de construction et offshoring.

2-Convention pour l'accompagnement des besoins en formation des ressources humaines de la stratégie de développement industriel de la région de Souss-Massa à horizon 2020.

3-Convention pour la mise en place d'une Cité de l'innovation dans la Région Souss-Massa.

4-Convention pour l'aménagement, le développement, la promotion, la commercialisation et la gestion de la Zone franche Souss-Massa.

5-Convention pour la déclinaison de la stratégie de développement des industries agroalimentaires au niveau de la région de Souss-Massa.

6-Convention pour le financement du Programme de développement des industries Agroalimentaires.

7-Convention pour la mise en place d'un Technopark dans la Région Souss-Massa.

8-Convention pour l'accompagnement à la mise en place d'un Fonds Privé pour le développement de l'investissement dans la Région Souss-Massa.

9-Protocole pour la réalisation de 11 investissements industriels dans les secteurs des matériaux de construction, de la plasturgie, des industries papier et carton et de l'offshoring.