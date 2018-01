Mauritanie: Le Président de la République s'informe sur l'état d'avancement des travaux de la construction de notre ambassade à Addis-Abeba

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est informé lundi, en marge de la 30ème session de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine (UA), de l'état d'avancement des travaux de la construction de l'ambassade mauritanienne à Addis-Abeba.

Le Président de la République a visité les différentes composantes de cet édifice composé de quatre étages de bureaux et d'une résidence pour ambassadeur de trois étages entièrement financé sur fonds propres de l'Etat mauritanien.

Le Président de la République a été accueilli sur le site par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Dr. Isselkou Ould Ahmed Izidbih, par l'Ambassadeur de la Mauritanie accrédité en Ethiopie et Représentant permanent auprès de l'UA, M.Sidi Ould Ghadhi et par le staff de l'ambassade à Addis-Abeba.

Le président de la République a suivi des explications fournies par les responsables de la société chinoise, en charge de la maitrise d'ouvrage sous la supervision du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, sur les différents volets de cet important chantier, l'avancement des travaux et les mesures prises pour veiller au respect des normes de qualité et des délais d'exécution.

La réalisation de cet édifice public s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat visant la construction et la rénovation des résidences des représentations diplomatiques mauritaniennes à l'étranger, afin de réduire les charges couteuses de location des sièges.

Situé au centre de la capitale éthiopienne, cet édifice facilitera à la mission diplomatique mauritanienne dans ce pays l'accomplissement de ses multiples missions: l'accréditation auprès de la République Fédérale démocratique d'Ethiopie et la représentation du pays auprès de l'UA et du comité économique des nations unies pour l'Afrique.