Congo-Brazzaville: Lutte contre le chômage - Le député de Madingou 2 entend former 1 200 jeunes

« Nous allons construire un centre professionnel à Bouansa. Il nous permettra de former mille deux cents jeunes les deux dernières années, aux petits métiers tels que la coiffure, la coupe-couture, la menuiserie et la conduite automobile. Le projet s'étendra progressivement dans les domaines agricoles », a précisé Auguste Ngabelet.

Pour ce faire, il prévoit la construction d'un centre socioprofessionnel digne à Bouansa, pour former les jeunes et autres personnes valides aux petits métiers. Il a annoncé, par ailleurs, avoir acquis, à cet effet, un terrain de 100 m2 de superficie, pour la construction des édifices et accessoires. Ce centre professionnel s'ouvrira, dans un premier temps, avec quatre filières phares, notamment la menuiserie, la coupe-couture, la coiffure dame et la conduite automobile.

