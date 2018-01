« Et le plus inquiétant, c'est que les agents pathogènes ne respectent pas les frontières nationales. C'est pourquoi l'OMS encourage tous les pays à mettre en place de bons systèmes de surveillance pour détecter les résistances aux médicaments susceptibles de fournir des données à ce système mondial ».

« Certaines des infections les plus courantes au monde - et potentiellement les plus dangereuses - se révèlent résistantes aux médicaments », ajoute M. Sprenger.

Et entre 8% et 65% des E. coli associés aux infections des voies urinaires présentaient une résistance à la ciprofloxacine, un antibiotique couramment utilisé pour traiter cette maladie.

Le système n'inclut pas de données sur la résistance de Mycobacterium tuberculosis, qui cause la tuberculose (TB), puisque l'OMS la suit depuis 1994 et fournit des mises à jour annuelles dans le rapport mondial sur la tuberculose.

Les bactéries résistantes les plus souvent signalées étaient Escherichia coli (bactérie intestinale), Klebsiella pneumoniae (impliquée dans des cas de pneumonie), Staphylococcus aureus (staphylocoque doré) et Streptococcus pneumoniae (impliqué dans les cas de pneumonie), suivies de Salmonella spp.

Des niveaux élevés de résistance aux antibiotiques chez un certain nombre d'infections bactériennes graves ont été observés, à la fois dans les pays à revenu élevé et ceux à revenu faible, selon la première publication par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de données de surveillance sur la résistance aux antibiotiques.

