Ethiopie: L'ONU octroie 10 millions de dollars pour aider les plus vulnérables

« Les fonds du CERF complèteront le plan du gouvernement et permettront aux partenaires humanitaires de fournir une assistance vitale, y compris des abris, de l'eau potable et des services d'assainissement aux personnes les plus démunies parmi les personnes déplacées et les communautés hôtes.

Suite à l'escalade du conflit début septembre le long des frontières des régions Oromia et Somali, des centaines de milliers de personnes vulnérables ont été chassées de leurs maisons et vivent maintenant dans environ 370 sites avec des besoins qui dépassent de loin ce qui leur a été fourni jusqu'à présent, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse.

