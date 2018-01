Congo-Kinshasa: Processus électoral - L'ONU appelle au respect de la Constitution

Face à la presse, le 26 janvier, Joseph Kabila avait appelé à une clarification des relations entre la RDC et la Monusco, qualifiant de négatif le bilan de la mission onusienne déployée dans ce pays depuis près de vingt ans. Il s'était totalement opposé à toute tentative de faire passer la RDC pour un pays sous tutelle de cette mission onusienne. Le président Kabila avait, en outre, accusé la Monusco d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de siège qui régit les relations entre son pays et l'ONU.

La dernière sortie médiatique du président de la République, Joseph Kabila, a suscité diverses réactions au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Au nombre de celles-ci, figure celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il réagissait aux propos accusant la Monusco d'avoir violé, de manière répétée, l'accord de siège entre la RDC et les Nations unies. Le secrétaire général a plutôt exhorté à l'organisation des élections en décembre prochain et au respect de la Constitution, deux conditions pour lui permettre de remplir sa tâche de façon loyale et ouverte.

Le respect de la loi fondamentale du pays et l'organisation des élections en décembre 2018 sont les deux conditions pouvant permettre aux Nations unies de remplir leur tâche de façon loyale et ouverte aux côtés de la RDC.

