Nigeria/Soudan: Ikechukwu Enzenwa - On commençait à s'énerver

interview

Le dernier rempart du Nigeria a été décisif et a maintenu son équipe dans le match. Une performance a valu au gardien de Sunshine Stars FC d'être designé « homme du match Total » du match face à l'angola. Il évoque l'état d'esprit des siens durant le match et pour la suite.

Vos arrêts décisifs ont fait la différence pour votre désignation comme « homme du match Total »...

Je suis content tout d'abord pour la qualification. Ce n'était pas facile pour nous. On a beaucoup souffert. On est heureux, maintenant on peut dormir à l'aise. Pour revenir à la question, je n'ai fais que mon travail. Je suis gardien de but et je dois aider mon équipe dans les moments difficiles. Je suis heureux d'avoir été à la hauteur.

Vous vous êtes qualifiés dans la douleur, quelle lecture faites-vous du match ?

Evidemment. On s'attendait à ce que le match soit difficile. Je pense que le fait de ne pas avoir concrétiser nos occasions en première période, nous a compliqué la tâche davantage. On aurait aimé rentrer au vestiaire à la pause avec un avantage, mais ce n'était pas le cas. Il y'a eu beaucoup de précipitation chez les joueurs. En seconde mi-temps, on a encaissé un but qui nous a rendu la tâche difficile.

A un moment donné du match, avez-vous douté ?

Pas du tout. On n'a jamais douté. Seulement, il faut savoir qu'au fur et à mesure le temps passe, on commençait à s'inquiéter. On commençait aussi à s'énerver. Ce n'est pas facile de courir derrière le score face à une équipe très solide comme celle de l'Angola. Elle opérait avec des contres et il fallait rester vigilants. Je pense que la volonté des joueurs a fait la différence.

Comment entrevoyez-vous la suite du tournoi et cette demi-finale face au Soudan?

Nous allons bien préparer le match avec l'espoir d'aller en finale, bien entendu. On va se reposer et commencer la préparation avec le coach. On n'en est pas encore là. Il reste quelques jours on va récupérer nos forces puis se préparer comme il se doit à ce rendez-vous.