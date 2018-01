Libye: Omar Mohamed El Maryami s'y voit déjà

Le trentième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) s'est refermé, lundi 29… Plus »

Nous avons mûri dans notre jeu et arrivons à le prendre à notre compte bien sûr. Contre le Rwanda par exemple, nous avons réussi à garder le ballon pendant une demi-heure pour marquer le but qu'il fallait », indique-t-il. Le Maroc prochain adversaire de la Libye est prévenu.

Solidarité : Nous avons un groupe de 23 joueurs réguliers, avec une envie et sans oublier que je fais confiance au préparateur physique qui nous a donné une autre dimension et qui suit les joueurs », détaille-t-il, précisant que ses joueurs n'étaient pas au même niveau physiquement que les adversaires à cause des problèmes que connaît le football libyen.

L'entraîneur de la Libye résume le parcours de son équipe en trois mots : solidarité, confiance et travail. « Travail de longue haleine, et qui paie pour le moment.

« J'ai un objectif secret dans la tête. Certains nous voyaient pas à ce stade, donc on va d'abord jouer pour la finale et c'est le lieu de dire que n'importe quel entraîneur vise toujours le podium », explique d'emblée Omar Mohamed El Maryami, sélectionneur de la Libye après la qualification de ses poulains pour les demi-finales.

