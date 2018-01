Kenya: Raïla Odinga maintient sa prestation de serment, le pays sous tension

Au Kenya, on attend toujours pour mardi prochain la prestation de serment à haut risque de Raïla Odinga.… Plus »

Son parti affirme qu'il s'agit d'une manifestation pacifique, garantie par la Constitution, et que la police doit rester apolitique. « Le Kenya pourrait se diriger vers un conflit. La police ne doit pas intervenir », a déclaré Raïla Odinga. « Si cela me coûte la vie ou m'emmène en prison, je suis prêt à en payer le prix », a-t-il prévenu.

Elle tergiversait, divisée sur la question. Par deux fois, elle annulé l'événement. L'opposition semble cette fois bien décidée à aller au bout de son idée. Raïla Odinga a appelé ses partisans à se lever tôt ce mardi et se rendre en grand nombre à Uhuru Park, avec des mouchoirs blancs en signe de paix, pour « le plus grand rassemblement pacifique depuis l'indépendance », a-t-il dit.

