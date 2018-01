Cote d'Ivoire: Concours d'entrée au Cafop - La visite médicale pas du tout facile pour les candidats de l'intérieur

Des milliers de jeunes sont obligés de rallier nuitamment, par convoi, la capitale économique pour se soumettre aux examens médicaux dès le lever du jour. Puis prendre le chemin du retour quelques heures après.

Une dizaine de cars et de minicars sont stationnés, ce lundi 29 janvier, devant les bureaux de l'antenne de la Fonction publique et de Fraternité Matin à Adjamé.

Ces véhicules de transport ont rallié le site aux premières heures du jour (entre 3 heures et 4 heures) avec des centaines de jeunes gens candidats au concours d'entrée au Cafop - Instituteur adjoint - Session 2018.

Mamba Assi, membre d'une délégation venue de Daloa, dit avoir fait le déplacement avec des centaines d'autres jeunes de la Cité des antilopes pour se soumettre à la visite médicale, une des exigences du concours d'entrée au Cafop.

« Nous avons quitté Daloa dans la nuit d'hier, aux environs de 22 heures, à bord de trois cars de 70 places. Les convois ont été organisés sous la supervision des représentants locaux de la Direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire (Dmoss) du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle », explique notre interlocuteur.

Chaque candidat au voyage, relève-t-il, « a déboursé 10 000 Fcfa pour les frais du convoi ». Il ajoute que « le rassemblement pour le retour est fixé à 13 heures. Avant cette heure, je pense que les derniers d'entre nous aurons achevé leur visite médicale. Les organisateurs ont le contact de chacun d'entre nous. Moi, j'ai fini à 10 heures ».

Comme leurs pairs de Daloa, convoyés à Abidjan à bord de cars de la compagnie Cte, des candidats de Bouaké sont arrivés dans la capitale économique autour de 3 heures dans les véhicules de la société Bds.

« Nous sommes venus avec deux cars de 70 places et deux minicars. Chaque postulant a payé 11 000 Fcfa pour le transport aller-et-retour », fait savoir Franck Kouamé.

Les convois de Bouaké ont été organisés dans des conditions quasi similaires à celles de Daloa. « Nous avons dans un premier temps acheté des pochettes de candidature à 32 200 Fcfa.

Ensuite, on nous a notifié notre date de passage à la visite médicale à Abidjan. C'est donc conformément à ce programme que des convois sont organisés par vagues, sous la houlette des agents de la Dmoss », détaille-t-il.

Pour Pascaline Konaté, venue de la capitale de Gbêkê, le voyage n'a pas été de tout repos. « On a quitté Bouaké tard dans la nuit. On est arrivés à Adjamé à 3 heures après un voyage difficile. Certains parmi nous ont dormi dans le car, d'autres sur le parking du terrain de sport d'à côté, fatigués et affamés », plaint-elle.

Deux jeunes demoiselles, couchées sur la banquette arrière du minicar à bord duquel elles sont venues de Bouaké regrettent, quant à elles, d'avoir à subir autant de tracas pour quelques minutes d'examens médicaux. « On a faim, on est fatiguées...

Et pire, on ne peut même pas aller se débarbouiller et bien manger chez nos parents qui sont ici à Abidjan, parce qu'on doit retourner tout à l'heure à Bouaké », grognent-elles.

Les examens médicaux des candidats au concours d'entrée au Cafop 2018 ont débuté le 27 décembre 2017 pour prendre fin le 10 février 2018.

Depuis le démarrage des visites, les postulants des villes de l'intérieur sont obligés de rallier Abidjan pour se soumettre à cette formalité. D'où l'afflux, ces dernières semaines, de milliers de jeunes sur le périmètre de l'antenne de la Fonction publique d'Adjamé.

Les agents de la Dmoss abordés pour en savoir davantage sur le mode d'organisation des convois de candidats de l'intérieur n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet sans l'accord de leur hiérarchie.