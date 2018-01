Même s'il dirige le pays arabe le plus peuplé, Abdel Fattah al-Sissi semble néanmoins bien tenir en main le pouvoir dans son pays. Il continue en effet à bénéficier de solides soutiens, tant au plan national, qu'international. "Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de véritables conséquences dramatiques du genre soulèvement ou révolte populaire. Sissi maitrise parfaitement l'appareil militaire. Il a beaucoup d'appuis aussi au sein de l'armée. Il a fait beaucoup de concessions aux militaires, sur tous les plans. Il a amélioré leur situation sociale: salaire et toutes ces questions liées à la situation socio-professionnelle. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un putsch, puisque l'Egypte a aussi un soutien extérieur", selonFayçal Métaoui, éditorialiste au quotidien francophone algérien El Watan.

En verrouillant le système et en maintenant un régime autoritaire, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pourrait ouvrir la porte à des réactions violentes, prédisent certains analystes. Selon le chargé d'actions culturelles à l'Institut du monde arabe à Paris, Maati Kabbal, "on assiste au renforcement d'une dictature. Ce qu'il faut craindre, c'est un coup d'Etat, ou un assassinat politique. Les forces islamistes avec tous les attentats qui sont commis, notamment la branche de Daech qui est active en Egypte, évidemment considèrent al-Sissi comme un pharaon à abattre. C'est la crainte aussi bien des militaires que des observateurs qu'un jour, il y aura un attentat ou un assassinat."

