Burundi: Les oppositions réunies à Nairobi pour un «Front uni»

Le président Pierre Nkurunziza compte organiser, d'ici trois mois, un référendum constitutionnel qui devrait, selon l'opposition, enterrer définitivement l'accord de paix, signé en 2000, à Arusha, et qui a ouvert la voie à la fin de la terrible guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts, au tournant des années 2000. Ce référendum devrait lui permettre également de diriger le Burundi jusqu'en 2034.

Au Burundi, des leaders de l'opposition en exil réunis au sein du Cnared et ceux de l'intérieur du pays se sont retrouvés, samedi et dimanche 28 janvier, à Nairobi, au Kenya. Ils se sont engagés à harmoniser leurs positions notamment contre un référendum constitutionnel qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de diriger le pays jusqu'en 2034.

