Cote d'Ivoire: Lôh-Djiboua - La région a un besoin de 960 forages, 96 HVA et 17 châteaux d'eau

Et qu'à Hiré, il y a un début de solution. Et le directeur territorial de l'hydraulique humaine de Divo de souligner qu'en hydraulique villageoise améliorée,c'est un problème de gestion.

Pour lui, les châteaux d'eau qui ont été construits depuis plusieurs années ne répondent plus compte tenu de l'augmentation de la population des villes de Divo, Lakota et Zikisso.

A savoir: l'hydraulique villageoise, l-hydraulique villageoise améliorée et l'hydraulique urbaine ajoute Kouahi Anatole.Qui poursuit pour dire que cette pénurie en eau potable est plus ressentie en hydraulique urbaine.

Avant de préciser que les problèmes de la région en eau se posent en terme d'insuffisance de production. Et que cela est plus visible dans tous les secteurs de l'hydraulique.

" La région du Lôh-Djiboua a un besoin de 960 forages équipés en motricité humaine dans les villages et campements, 96 systèmes en hydraulique villageoise améliorée"HVA" et 17 châteaux d'eau en zones urbaines pour satisfaire les besoins en eau des populations" indique Kouahi Anatole,directeur territorial de l'hydraulique humaine"DTH" de Divo.

