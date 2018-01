Afrique du Nord: Les Tunisiens forment le premier contingent jihadiste de l'EI en Libye

Le trentième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) s'est refermé, lundi 29… Plus »

Située aux portes de l'Europe et frontalière de six autres pays africains, la Libye constitue pour l'EI un « passage stratégique ».

Les auteurs des attentats de Berlin en 2016 (un jihadiste tunisien) et de Londres en 2017 (un jihadiste libyen) étaient connectés aux filières libyennes. D'ailleurs, les organisations jihadistes utilisent dans le désert comme dans la mer, les mêmes routes que les trafiquants et les migrants clandestins.

Le rapport indique par ailleurs que parmi les jihadistes en Libye, on compte 300 Marocains, 130 Algériens, 112 Egyptiens et 100 Soudanais.

C'est une réalité désormais connue de tous. Comme c'est le cas en Syrie, le nombre des combattants en provenance de Tunisie et ayant rejoint les rangs de l'EI en Libye est le plus important. Ils sont estimés à 1 500.

La Libye connait la quatrième plus grande mobilisation de combattants étrangers dans l'histoire du jihadisme. Selon un récent rapport de l'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, le pays se classe tout juste derrière la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak.

