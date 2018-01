Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê - Le préfet hors grade Konin Aka s'en va

Aka Konin, dira que s'il a pu réussir sa mission à Bouaké et dans la région de Gbêkê, c'est grâce à la contribution de chacun. Il a surtout insisté pour que les armes se taisent définitivement à Bouaké. « Ce que nous avons vécu ici, je ne veux plus voir cela. Que les coups de fusil s'arrêtent », a-t-il souhaité.

Une prise de décision dont s'est souvenu Nicolas Djibo, lors de son intervention. « Notre préfet, malgré les tentatives de corruption qui l'aurait mis à l'abri du besoin pour le reste de ses jours, Konin Aka et ses pairs se sont dressés comme un seul homme pour le triomphe du verdict sorti des urnes, cela au risque de leurs carrières et au péril de leurs vies », a-t-il indiqué.

Ensuite, à la tête d'un groupe de préfets des ex-zones Cno, il a pris fait et cause pour la légalité constitutionnelle, à l'issue de l'élection présidentielle de 2010.

