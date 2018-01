Cote d'Ivoire: Le député Yah Touré mis aux arrêts puis libéré

Or, le cas présent est un délit flagrant. Toutefois, le procureur de la République, après une rencontre avec l'Assemblée nationale, a ordonné « la suspension des poursuites et de la détention » du député Yah Touré.

Une dispute éclate entre les deux personnes. L'élu du peuple, visiblement hors de lui, agresse l'agent chargé de réguler la circulation, en lui administrant une bonne gifle. Les éclats de voix et la scène attirent des témoins qui s'interposent. L'honorable Yah Touré reprend son véhicule et continue sa route.

Interpellé à son domicile dans l'après-midi de dimanche (28 janvier), le député Yah Touré de la circonscription électorale de Gbapleu et Guézon commune et sous-préfecture, a été déféré devant le parquet tôt hier matin, pour répondre des actes « d'outrages et violences sur agent de police dans l'exercice de ses fonctions ».

