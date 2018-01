Mali: Mahmoud Dicko interpelle le chef de l'Etat

Quand les listes seront-elles fournies pour cela ? Et par rapport au processus politique, il ne vous a pas échappé que nous avons reporté les élections prévues en décembre pour le mois d'avril afin d'obtenir le plus d'inclusion, en direction de ces mouvements signataires. »

« Des reproches bien injustes et souvent des contre vérités. Les sanctions dont on parle, c'est le gouvernement du Mali qui a demandé à ce qu'il y ait un régime de sanctions contre ceux qui entravent la mise en œuvre de l'accord. Et nous l'avons répété, y compris ici à ce sommet.

Mahmoud Dicko est plutôt en colère. Son pays est en crise, il dénonce la faillite de l'Etat et la mauvaise gouvernance. « L'Etat fait semblant d'exister, mais il n'existe presque pas. C'est une mauvaise gouvernance. On devient du jour au lendemain millionaire, milliardaire...»

