Afrique: Sommet de l'UA - Des discours positifs sur la situation des réfugiés en Libye

La Libye connait la quatrième plus grande mobilisation de combattants étrangers dans l'histoire du… Plus »

Environ la moitié de ces centres devront donc être fermés. Quant aux réseaux criminels, le ministre libyen promet de lutter contre : « Pour les groupes criminels, en fait nous sommes en train d'enquêter et d'après nos lois, c'est un crime. Et même les migrants illégaux qui sont arrivés dans le pays sans visa sont considérés comme des criminels. »

Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA : « Les migrants qui étaient dans des centres et qui subissaient des traitements inhumains ont été presque tous rapatriés volontairement chez eux. Et le processus continue. »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.