Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara, un cœur en action - Le film projeté à Gagnoa, jeudi

Poursuivant, il a indiqué qu'à cette occasion, il sera question de parler de l'amour de son prochain, du partage et de la charité qui sont les sources de paix, de cohésion sociale et de rapprochement des peuples.

Les mairies et les conseils régionaux ne font que nous solliciter pour le diffuser dans leurs localités. Après Gagnoa jeudi prochain, la caravane visitera les communes de Lakota, le vendredi 2 février, Divo le samedi 3 février et le dimanche 4 à Agboville.

L'information a été donnée par Aimond William, producteur exécutif de ce film à Cocody-Angré, lors d'une rencontre avec la presse. Il revele : « Après les étapes de Yamoussoukro, Korhogo , Kong et surtout la diffusion sur la radiodiffusion télévision ivoirienne ( Rti) et sur d'autres chaînes étrangères , ce film a eu un écho retentissant à l'intérieur du pays.

