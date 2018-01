Mali: Attaques terroristes tous azumuts - Bienvenue au « sahélistan » !

Cela dit, il y a urgence à agir, pour autant que l'on ne veuille pas que le réveil soit plus douloureux. Car, tout porte à croire que traqués en Syrie, en Irak et en Afghanistan, les djihadistes du monde entier se sont donné rendez-vous au Sahel.

On se rappelle, en effet, qu'après Bamako où étaient réunis, le 15 janvier dernier, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères du G5 Sahel, une autre randonnée avait eu lieu la semaine dernière en région parisienne autour de la patronne des armées françaises, en la personne de Françoise Parly, aux fins de discuter des contours devant permettre l'opérationnalisation de la force commune censée porter l'estocade aux terroristes.

Toutes ces attaques n'ont pas encore été revendiquées, mais tous les regards sont tournés vers les terroristes qui écument la zone ; car, comme le dit l'adage, « qui peut déféquer dans le champ du roi, si ce n'est le ver de terre ? » Et c'est peu dire ! Car, au Mali, les attaques se suivent et se ressemblent.

Peu avant, soit le 25 janvier dernier, vingt-six civils maliens et burkinabè dont des femmes et des enfants, avaient péri dans une autre attaque. Leur véhicule, en provenance du Burkina Faso, qui se rendait au marché de Boni, en territoire malien, a sauté sur une mine.

