Afrique: UA - Le président angolais quitte Addis-Abeba

Le chef de l'Etat angolais, qui a analysé la question de financement de l'Union Africaine avec le haut représentant du Fonds de paix et de sécurité de l'organisation continentale, Donald Kaberuca, avait auparavant participé à quelques plénières de la 30ème session ordinaire du sommet des leaders africains, qui se sont penchées sur des rapports concernant le changement climatique, l'éducation, la science et technologie, et notamment la paix et la sécurité.

Le président angolais a discuté avec son homologue du Congo Brazzaville, Denis Sassou Ngessou, de la situation dans la Région des Grands Lacs. João Lourenço a ensuite participé à une réunion de la Troïka avec les chefs d'Etat de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, Jacob Zuma et Yoweri Musseveni, respectivement.

