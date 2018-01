Congo-Kinshasa: Gare ou mur ?

Certaines langues hier, épris des joutes électorales avant décembre, se projette pour 2019. Des figures de proue sur qui le dévolu a été jeté pour la course à la présidentielle, bien que frappées d'inéligibilité, eu égard aux dispositions de la Constitution surtout de la loi électorale, continuent d'être vantées comme les seuls candidats à présenter. Loin de la gare, dans ces contradictions, l'opinion s'interroge si le train des élections ne fonce-t-il pas droit vers un mur ! Le tir peut-il être rectifié avant la deadline de juin, mois de la convocation du corps électoral, s'interroge-t-on au Congo. A quand, finalement, le consensus électoral ? Le point de non retour est-il atteint ?

La non-restructuration de la centrale électorale où les Nangaa, Kalamba, Basengezi et autres caracolent, énerve tout autant si pas plus. Cerise sur le gâteau de la colère qui nourri leurs ardeurs c'est, sans nul doute, le manque de confiance au Pouvoir, toujours accusé de vouloir garder, à tout prix, les commandes de la gestion de la RDC. Et, sans l'ombre d'un doute, le renvoi à la Constitution du Président Joseph Kabila, face à la problématique d'un troisième mandat aux prochaines joutes, ne vient que raffermir le doute de l'Opposition désormais réconfortée par les forces sociales surtout, l'Eglise catholique avec le fer de lance qu'est le Comité Laïc de Coordination. Front qui sait aujourd'hui faire parler la rue comme dans les années 90.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.