Congo-Kinshasa: Après la sortie médiatique de Kabila - Félix Tshisekedi signalé à Addis-Abeba !

Et, pourtant, cette feuille de route contraste, cependant, avec le combat de l'Opposition qui considère qu'un des préalables majeurs pour des élections apaisées demeure incontestablement, la décrispation politique. Allusion faite, ici, à la libération des prisonniers politiques, à la fin de l'exil de certains Opposants, à l'assouplissement de l'environnement politique en termes de mesures de protection des libertés des manifestations, d'opinions ou d'expression, la réouverture des médias proches des Opposants. A ceci, il faudra y ajouter la fin du dédoublement des partis politiques, la redynamisation de la CENI et, surtout, les dispositions à prendre pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi pour des hommages dignes.

Pour ce dernier, en effet, la loi électorale a été promulguée. Le Budget 2018 a, lui aussi, été examinée, adoptée et promulguée. Maintenant, la CENI va clôturer avec les opérations d'enrôlement, avant de passer à la phase du nettoyage du fichier électoral. En mars prochain, la loi portant répartition des sièges sera à son tour, soumise à l'examen des Députés et Sénateurs. De telle sorte qu'en juin, le corps électoral soit convoqué et que finalement, les listes provisoires et définitives soient publiées. Ainsi, au plus tard, fin septembre, la campagne électorale sera ouverte.

