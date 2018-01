Sénégal: Deux accords signés avec la FAO

En marge du Sommet de l'Ua, le Sénégal et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) ont signé, hier, à Addis-Abeba, deux accords relatifs à l'ouverture du Bureau sous-régional de l'organisme onusien dans notre capitale.

L'installation de ce bureau sous-régional à Dakar va couvrir les quinze pays de l'Afrique de l'Ouest. A cet effet, le directeur général de la Fao, José Graziano da Silva, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, et le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, ont procédé à la signature de deux accords relatifs à l'ouverture de ce siège.

Lesdits accords de siège et de partenariat ont été paraphés en présence du Président de la République du Sénégal, Macky Sall. Selon le communiqué de l'organe onusien, la signature de ces accords marque une étape majeure dans la lutte contre la faim dans la sous-région, car devant permettre « de renforcer la présence de la Fao au niveau sous-régional et de renforcer la collaboration historique entre la Fao et les pays d'Afrique de l'Ouest ».